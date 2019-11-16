氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中表示，18日至21日受到另一波強東北季風南下，北部、東半部因迎風面的抬升作用產生的雲雨，加上南海引進的中層水氣，將有明顯降雨；中南部中層雲增多，也有些零星短暫飄雨的機率、主要在山區。

吳德榮說，下周一、二北台灣氣溫遽降，白天高溫將首度降至20度左右，溫差小、整天濕冷，要注意保暖；其他地區因雲多，白天氣溫亦下降、轉涼。下週三、四冷空氣減弱、氣溫緩升，北台灣仍濕涼微冷。

吳德榮提及，今天晨東北季風及冷空氣減弱，但各地雲少、輻射冷卻效應明顯，北台灣低溫反較昨晨降低。截至5點6分，大台北平地最低溫大約在16、17度左右，桃園大溪區13.0度，中南部及東半部空曠地區的低溫亦大多比昨晨略低，大約在13至18度。

吳德榮也說，據中央氣象局今晨2時「路徑潛勢預測圖」顯示，第26號颱風「海鷗」，未來通過呂宋島北端，轉西南西。因結構鬆散，預測路徑有較大的「不確定性」，但對台無直接影響。另外，多國模式亦皆模擬下週三、四前後，菲律賓東方又有熱帶擾動發展，如果形成將是第27號颱風；今年的颱風生成總數，也將超過歷年平均數。

(中時 )