國民黨不分區立委名單出爐後引起各界譁然，社會大眾對於名單內容議論紛紛，黨主席吳敦義在各方壓力下，名單一改再改，最後在昨日臨時中常會後推出最新名單，但最新名單的內容卻依舊有爭議。

其中，名單內韓粉們最關注的台南市議員謝龍介，竟從第一份名單的第12名突然退到第15名，更因為不分區男女比例問題，實際上的位置還會與第16名的車宜靜對調，引來韓粉不滿，對此，謝龍介昨晚在臉書上正面回應。

謝龍介表示，感謝黨中央的青睞，將他排在國民黨實質過半的關鍵角色，謝龍介將會勇於承擔，奉獻一己之力，為國民黨在立法院過半而努力；更表示國民黨內部的改革刻不容緩，將在明年大選後立即宣布參選國民黨黨主席。

謝龍介表示，如今最重要的還是將國民黨總統參選人韓國瑜順利送進總統府，呼籲大家一起和韓國瑜作伴，為人民的幸福打拚，儘管大家對現在的國民黨不滿，也不要為了一條枯枝砍掉一整棵樹，集合庶民的力量讓國民黨順利脫胎換骨！

(中時電子報)