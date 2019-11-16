台灣水產尚鮮！魚、蝦、貝類料理蒸煮炒炸皆美味，乾貨魚產也開胃！「2019台灣國際食品暨設備展」將於15日在南港展覽館一館展開，今年由財團法人台灣養殖漁業發展基金會成立「鱻味寶島-漁業館」，邀請到13家來自台灣的優質的水產廠商到場，展售眾多優質、新鮮的鱻味好物，並祭出限量優惠，讓民眾在館內都可以找到符合需求的優質水產品。

展覽期間邀請黃景龍、駱進漢、黃慶軒及陳秉文等國內知名主廚到場示範最「鱻」的美味料理，以實際行動來支持臺灣優質國產水產品，除舞台活動時段舉辦促銷活動、發送試吃及豐富獎品放送外，民眾只要於展館內消費滿額還有抽獎，不但人人有獎，有機會獲得超優質水產禮品組，歡迎大家在4天展期（11月15日至18日）參觀嚐美味、享好康。

11月15日開幕當天，行政院農業委員會漁業署-張致勝代理署長將蒞臨鱻味寶島-漁業館，並化身為鱻魚主廚同時與知名廚師黃景龍到場進行料理展演，透過精湛廚藝將優質水產品入菜，展現新鱻好味道。

除了吸睛的料理展演外，展館將祭出價值不斐的水產禮盒進行鱻魚競拍活動，不但可在現場體驗到競拍樂趣，更有機會用最優惠的價格將優質水產品帶回家，同時帶動展館買氣。

盼透過豐富的展館活動及靜態展示，增加台灣優質水產品的曝光及行銷，且響應地產地消及永續臺灣漁業的觀念，讓民眾以更多元的管道接觸臺灣的優質水產品，進「鱻味寶島-漁業館」買的安心，吃的放心。

(中時電子報)