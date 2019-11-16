淡淡的三月天，杜鵑花開在山坡上！別以為杜鵑花只有春天看得到，北台灣的萬里、金山可是全台最大杜鵑花苗產地稱號，新北農業局更將於年底推出「來去農家DO一日~金山花香小旅行」活動，賞美麗杜鵑、看友善梯田、嘗美味農家菜，樂活之旅輕鬆又自在，活動將於11月16日開放報名。

彩田友善稻田區。（圖取自新北市農業局官網）

一般人對萬金地區的第一印象多是龜吼、野柳等漁港，和野柳地質公園、朱銘美術館及金山老街等，但萬金地區其實還是全臺最大的杜鵑花苗產地，年產量約300萬株，全臺道路、建築及綠美化工程所使用的杜鵑花苗8成皆由此供應，四季都有杜鵑花可欣賞。

寧靜海香草園-香草料理。（圖取自新北市農業局官網）

金山花香小旅行結合新北「稼日蒔光」計畫，在金山陽金公路打造融合本市特色的自然及農業地景，帶領民眾體驗杜鵑花產業與在地友善田園之美。活動當日將帶領遊客前往彩田友善稻田區體驗爆米香及彩繪創意浮球。

而且本次活動還特別與金山在地知名朱銘美術館合作，用「科技」串連起「自然」與「藝術」，推出期間限定彩繪AR，民眾可以來此索取圖紙，現場自由彩繪朱銘大師著名作品太極，再用擴增實境的方式呈現3D太極，與自己的創作跟花海合影。另外還有杜鵑花換盆活動及香草料理品嚐，一連串的活動等您來體驗。

友善耕作-彩田米種植區。（圖取自新北市農業局官網）

「來去農家DO一日~金山花香小旅行」一日遊活動預計推出11月23日(2團)、30日、12月7日、14日各1團，活動將於11月16日開放報名！

(中時電子報)