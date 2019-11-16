美國政府15日公布資料顯示，11月初大陸持續購買美國農產品，盡管全球最大的兩個經濟體能否達成和解的不確定性，仍使市場如履薄冰。路透今天報導，美國農業部的周度出口銷售報告顯示，截至11月7日當周，大陸買家訂購了76萬527噸美國大豆。美國出口商還向大陸付運了69萬3527噸大豆。

路透報稱，大陸是本周美國大豆的最大買家，占周銷售總量125.6萬噸的61％。美國通常是秋季向大陸出口大豆最多的國家，這段時間農民收割大豆，供應充足。

美國商務部長羅斯周五說，美陸貿易談判將繼續進行，雙方於周五通電話。目前雙方正尋求敲定第一階段貿易協定。他還說，圍繞協議細節的磋商正取得進展。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛(Larry Kudlow)周四表示，美國接近與大陸達成貿易協定，稱與大陸的磋商極具建設性。

此前有報導稱，陸美貿易談判在如何及何時降低關稅、大陸將進口多少農產品等問題上陷入膠著。

自9月1日本銷售年度開始以來，大陸買家已承諾購買803.6萬噸美國大豆，其中包括政府周四宣布的12.9萬噸。到目前為止，其中的315.3萬噸已經付運。

上年同期，大陸買家訂購了64萬7990噸大豆，付運了33萬9003噸。兩年前截至11月中，向大陸出口銷售大豆1864.7萬噸，付運1326.8萬噸，當時貿易戰還沒有爆發。

大陸從去年12月起購買了約1400萬噸美國大豆，這是陸美貿易戰休戰的一部分，其中至少有700萬噸大豆進入了國儲倉庫。

截至11月7日當周，還向大陸出口銷售豬肉5549噸，為一個月來最高水準。美國農業部表示，在此期間，向大陸付運豬肉10933噸，與最近幾周的情況一致。

路透稱，最近幾個月，大陸增加了豬肉採購，因致命的非洲豬瘟疫情給大陸的生豬造成毀滅性打擊，導致大陸出現前所未有的豬肉短缺。大陸是全球最大的豬肉消費國。

大陸周四還宣布解除持續了近5年的對美國禽肉進口的限制。美國貿易代表稱此舉可能使美國每年對陸的禽肉出口額超過10億美元。

美國家禽蛋品出口協會主席Jim Sumner表示，為了抵消豬肉短缺，大陸可能購買美國雞肉、火雞肉和鴨肉等所有種類的禽肉。

(中時 )