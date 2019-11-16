網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨台南市黨部主委謝龍介15日驚爆，不論明年大選後自己有無當選不分區立委，都將參選國民黨主席，立即修改「總統不可兼任黨主席」的黨章，讓韓國瑜若當選總統可兼任國民黨主席。近日不少韓粉加入國民黨，盼能用行動力挺謝，也盼讓國民黨在2020後「改頭換面」。

謝龍介在這次國民黨不分區立委名單中，被改列為第15名，等於排在國民黨立法院席次實質過半的關鍵角色（第16名），他認為這種避無可避，願勇於承擔，為國民黨拚立法院席次過半。並強調，為推動黨內改革，只要1月11日選舉完，不論他有無當選不分區立委，都將宣布參選國民黨主席，現在他就將啟動全台輔選列車，台灣走透透，輔選國民黨參選人兼為自己黨主席選戰拉票。

韓粉在臉書社團「韓家軍」發文：「聽了友韓頻道，今天馬上加入國民黨！大家都要站出來，加入國民黨，用我們的力量改造國民黨，支持謝龍介選黨主席。」附圖則是自己在「中國國民黨全球資訊網 黨費繳交系統」，線上刷卡付款繳交黨費的畫面。文章一出，讓不少韓粉大讚，但也有人提醒：「低調一點加入，太高調容易讓有心人防備出怪招。」

此外，韓粉也號召：「大家放心投政黨票；好讓龍介參選黨主席；支持+1」其他韓粉也紛紛回應：「黨主席是總統職權，龍介兄要推擧他為立院龍頭」、「下架吳主席跟他老婆的閨蜜」、「車宜靜 憑什麼列不分區？」「期待庶民總統讓國民黨改頭換面」。

(中時電子報)