JR山手線16日凌晨起為明年春天啟用的「高輪Gateway」車站進行線路切換工程，受此影響從16日發車起，有3分之一的區間路段已停駛，JR呼籲乘客要確認最新的通車資訊。這是JR開業以來，山手線首度因施工而停駛。

16日停駛的JR山手線路段是從大崎站經東京站至上野站的區間路段，京浜東北線則是品川站和田町站之間的區間。

這次的路線切換工程共動員JR東日本的職員等約1700人，從凌晨3點左右起，先切斷品川車站附近的鐵軌，再接到新車站的新軌道上。鐵軌切換結束後，還要架設新軌道的電線和燈號等，架設完畢後確認沒有異常的話，16日下午4點左右將可恢復全線通車。

JR山手線因新站工程16日有3分之1路段區間停駛，東京車站到處貼滿英文的告示。(黃菁菁攝)

但京浜東北線的品川和田町站之間16日全天停駛，預定17日恢復通車。為此，JR除了加開上野東京線和崎京線電車之外，還與東京地下鐵合作，讓乘客轉乘都營地下鐵、臨海線、東急線、京急線。

明年春天「高輪Gateway」新車站啟用後，預計將可為沿線地區創造經濟效應，事實上新車沿線的「泉岳寺」等車站地價已開始上漲。

(中時電子報)