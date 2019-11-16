國民黨不分區立委名單出爐後引起各界譁然，社會大眾對於名單內容議論紛紛，黨主席吳敦義在各方壓力下，名單一改再改，最後在昨日臨時中常會後推出最新名單，但最新名單的內容卻依舊有爭議。

對此，國民黨中常委連勝文在臉書上表示，不分區名單絕對不是任何人拿來進行權力競逐的工具！在這個國民黨已經幾乎是一窮二白的大勢下，「天下為公」是國民黨唯一能號召群眾的重要理念，但目前這份名單卻完全看不到，連勝文在名單中所看到的，「只有某人想實現他政治人物的野心」。

連勝文表示，他曾推薦兩位50歲以下、真正有專業的青年人才，分別是在青年新創界非常有號召力的簡榮宗律師及許毓仁委員，但很遺憾兩人都因為他無法理解的原因，完全被排除在名單之外。

而台南市議員謝龍介的排名也相當令人無法理解，為什麼以他的戰鬥力，會被排在第15名，「永遠比吳敦義後面一名」？

連勝文認為，國民黨絕對不能自絕於年輕世代之外，更不能讓民眾認為這個黨與其它台灣政黨一樣，永遠只糾結於個人利益，卻忘了存在最重要的目的，「為國家的未來而奮鬥」！連勝文呼籲其他黨員，絕對不能忘記自己參與政治的初衷，讓國民黨真正獲得社會大眾的支持與認同！

(中時電子報)