聯盟16日公布最新一期的官方年度MVP排行榜，結果公鹿「字母哥」阿提托康波毫無意外續占首位，畢竟他最近呈現無人能擋的恐怖態勢，湖人「小皇帝」詹姆斯第2緊追在後，上周還沒擠進榜內的暴龍前鋒席亞卡，則是躍居第5。

本季場均30.5分、14.5籃板、6.5助攻、1.5抄截與1.5火鍋的阿提托康波，最近6場比賽平均攻下35.1分，其中包含出戰公牛拿下38分、16籃板、4助攻與3抄截，證明這個聯盟已經很少球員可以阻止他取分，得分破壞力相當驚人。

就算即將年滿35歲，本季改打控球為主的詹姆斯，球風已經跟湖人傳奇球星魔術強生越來越像，他也是本季打到目前為止，唯一一個場均得分、助攻都達兩位數的球員，場均11.1次助攻，更讓他高居聯盟助攻王，絲毫看不出退化跡象。

最新公布的官方年度MVP排行榜前15強依序如下：阿提托康波、詹姆斯、哈登、肯巴沃克、席亞卡、里歐納德、約基奇、米契爾、吉米巴特勒、東契奇、戴文布克、安東尼戴維斯、恩比德、利拉德與唐斯，席亞卡一口氣躍居第5。

(中時電子報)