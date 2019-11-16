國民黨昨天加開臨時中常會微調不分區立委名單，今天召開中央委員會行使同意權投票，被提名人上午在門口夾道爭取支持，詢及被列為投不同意票的標靶，黨主席吳敦義多次喊「抱歉」，因為粥少僧多致很多「遺珠之憾」，強調立法院需要「傳承」與「政治協調」，因此規劃「政治組代表」。他也說，去年九合一的成果，並非一人或一事的功勞。

國民黨不分區立委名單一波三折，歷經五度調整後昨終底定，檯面下暗潮洶湧，有中央委員醞釀對特定被提名人投不同意票，包含黨主席吳敦義、前警大教授葉毓蘭、退役中將吳斯懷、行政院前發言人鄭麗文、總統府前發言人陳以信、世界智孝篤親舜裔總會秘書長車宜靜、陸委會前副主委張顯耀、桃園新住民交流協會理事長牛春茹等人成為眾人標靶，將在中全會上見真章。

吳敦義受訪坦言，不分區名單中就是粥少增多，希望為國家做事人很多，只能在可能範圍內產生不分區立委名單，其實是很辛苦，還是有很多「遺珠之憾」，沒辦法做到每個人都能為國家效力，所以「非常抱歉」。

吳敦義希望大家既然愛黨愛國、敬愛人民，在任何崗位上都可以奮鬥，為國家效勞、為民眾服務，這次可能有機會就恭喜他，若因粥少僧多沒辦法列入名單內，也希望他能保持愛國愛黨敬愛人民的心，不管有無進入立法院，或是在其他崗位都能為國家做事。沒辦法達到完全都有的目標，非常抱歉也請大家多多體諒。

吳敦義致詞時說，去年九合一打了一場亮麗成績，「這並非一人或一事的功勞，而是國民黨同心協力打拼的結果」，希望明年延續團結一新的精神，共同下架無能、傲慢、濫權、酬庸的民進黨政府。

接著，吳敦義切入不分區立委名單，強調此次名單兼顧代表、功能、均衡性，，不論教育、體育、公衛醫療、新住民、科技、青年、財經、勞工、社福、軍公教以及海外僑胞等，都有納入不分區立委名單中。

話鋒一轉，吳敦義指出，然而立法院也需要「傳承」，以及「政治方面的協調」，因此規劃「政治組代表」，希望藉由資深委員的歷練與經驗，讓立法院黨團在國事運作上更有效能 議題、攻防更有戰鬥力。

(中時 )