桃園一間汽車旅館發生一起詭異命案！該間摩鐵11日向警方報案，一名入住少女裸坐床尾，還以雙手撐頭仰看天花板姿勢，氣絕身亡，身邊還裸躺1名男子，警方初步調查，2人在房間內施用笑氣與毒咖啡，少女應是吸入過量笑氣致死，仍在調查真正死因。

據《自由時報》報導，警方調查後指出，熊姓男子10日深夜到摩鐵開房，開笑氣趴，12月滿18歲的少女，11日清晨5點搭車到房間與熊男會合，一起施用笑氣與毒咖啡，摩鐵工作人員11日見到了退房時間到，熊男卻沒退房，前往查看驚見少女「裸坐床尾、雙手撐頭仰看天花板」氣絕身亡，嚇得急忙報警。

警方獲報到場，在房內找到使用過的4包毒品咖啡包與6個氣球，一旁還有2個快要用完的笑氣瓶，初判2人應該是吸入過量笑氣，導致一人昏迷、一人死亡。熊男醒後坦承提供毒咖啡給少女使用，依毒品危害防制條例將他送辦。

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(中時電子報)