大陸官煤《環球時報》16日引述美媒報導，在《財富》世界500強（FG500）企業中，總部位於美、日、德、英、法、義、加等七國集團（G7）國家的數量，已從2000年的420家銳減至2019年的269家。安永會計師事務所量化經濟學和統計小組分析最新統計資料後發現，全球收入最高的企業的總部正繼續從美國和G7其他成員國「遷出」，這主要受到大陸在全球經濟中日漸壯大的推動。

報導稱，這種分布變化的重要驅動力是大陸與日俱增的存在。2000年至2019年，總部位於大陸的FG500數量從最初的區區10家猛增至119家。這在很大程度上與大陸國企的增長有關--與2000年的9家相比，2019年達到82家。2019年的FG500企業中，各國國企總量達到112家，總部位於大陸的國企占到73％，也遠高於2000年時的27家。

與此同時，總部位於經濟合作發展組織國家（OECD）的FG500企業，從2000年的480家降至2019年的343家，其中在美國的從179家降至121家。OECD的數位降幅，主要與美日有關，這兩國的FG500數字分別減少58家和55家。

許多因素影響企業選擇總部所在地，包括一個國家的地區經濟增長和穩定、當地基礎設施、監管環境、勞動力供給、生產力、交通和稅收政策等，而全球政治和貿易局勢的不確定性或將在未來引發更多變化。

(中時 )