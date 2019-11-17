前花蓮高分檢檢察長林朝松，長年熱愛羽毛球運動，去年退休後仍勤練不綴，日前還以70歲高齡遠赴馬來西亞參加羽球賽，勇奪男女混合雙打第一名，為國爭光，法界人士聞訊均感不可思議。

林朝松是司法官訓練所18期結業，司法官生涯長達30多年，歷任基隆、士林、花蓮地院法官、高等法院法官、台北地院庭長、高檢署檢察官、法務部司法官訓練所組長、法律事務司司長、行政執行署署長、最高檢察署檢察官、澎湖、雲林、彰化、士林等地檢署檢察長，去年甫從花蓮高分檢檢察長一職退休。

林朝松在士檢檢察長任內，發生過一連串社會矚目案件，包括八里媽媽嘴雙屍咖啡店命案、浩鼎案、八仙塵爆案、復興航空公司空難案、內湖女童割喉案、王姓凶嫌殺害「小燈炮」案等，堪稱是史上最「旺」的士檢檢察長。

林朝松年輕時就熱愛羽毛球運動，當年他派任羽球運動風氣極盛的雲林地檢署檢察長時，更是如魚得水，也推動了雲檢羽球風氣。他笑稱，他年輕時因長相較為老成，常被年輕的對手當面稱讚說是「歐吉桑打得真好」，讓他啼笑皆非。

林朝松退休後，閒暇時除到新北市三芝當小農植栽怡情養性外，也常到住家附近的小學練羽毛球，日前他自費前往馬來西亞參加一項國際性羽球比賽，拿下高齡組男女混雙冠軍，不但為國爭光，也顯示他身手依舊，寶刀未老。

(中時 )