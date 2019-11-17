高雄市私立紅十字會育幼中心李姓生活服務員，4年前制止薛姓身障人士吞食原子筆彈簧時遭揮拳反抗，情急之下以身體將薛壓制於地，用手抓薛的頭撞地板，薛男送醫開刀，生活無法自理，一、二審均依重傷害罪判李徒刑1年10月，案經上訴，最高法院認為，李事後積極照護薛，李與該中心及家屬賠償和解，除判李1年10月，另宣告緩刑5年確定。

判決指出，30歲李男2015年1月3日晚間，見60歲薛姓身障人士於寢室內將原子筆拆解後把玩彈簧及零件，未依其指示就寢，要求薛男交出原子筆，遭薛拒絕，薛情諸激動，自行以後腦勺撞擊床旁牆壁數下，從口中吐出原子筆彈簧及零件。李為免薛進一步吞食異物，伸手拿走彈簧與零件，遭薛男揮拳，李遂將薛男壓制於地，跨坐在薛身上，為讓薛男停止自傷行為，抓住薛男頭部撞木質地板2下。

薛男遭撞後前額、臉部瘀青腫脹、流鼻血，當晚尿失禁、雙腿發軟，經送醫急救，醫院因薛男頭部外傷併急性左側硬腦膜下腔出血、呼吸衰竭、水腦，緊急開刀治療幸免於難，但薛生活無法自理。案經家屬提告，一、二審均依重傷害罪判處李徒刑1年10月。

李上訴最高法院，最高法院認為李年紀尚輕，自願從事生服員，照顧智能障礙者，原具有愛心及耐心，本案是為制止病患自傷所致，事發突然，事發後積極照護薛，並通報送醫急救，有情輕法重之情事。

加上事後該中心、李男與薛達成和解，並賠償220萬，薛同意給予李緩刑，最高法院維持李1年10月刑度，但宣告李緩刑5年確定，以勵自新。

(中時 )