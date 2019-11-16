前女F4成員劉樂妍，近年將演藝事業重心移至大陸，不時發表親中言論的她，常引發兩派往友隔空交火，近日接到大陸狗糧廠商業配的她，先是開心在微博強調自己「愛用國貨」，接著補刀台南狗糧廠商「工廠好髒哦，我完全不能接受」，再度掀起網友議論。

愛狗人士的劉樂妍，在臉書表示獲得狗糧廠商青睞，更強調自己愛用國貨，唯獨狗糧避之唯恐不及，主要是有次接下臺南狗糧廠商尾牙活動，表演完參觀工廠，只見內部環境髒亂不堪，更訝異的是出產的狗糧竟裝成日本貨，讓她嚇得再也不敢用國產狗糧給自家寵物吃，更強調：「小狗不會說話，身體不舒服，也不會表達，我不能拿我狗的身體來做試驗」，直到有家狗糧廠商在她面前把狗糧吃掉，才讓她放下心中大石接下業配。

劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）

對於所有養寵物的人，她也特別呼籲：「預防永遠勝於治療，寵物是我們最重要的家人，你若希望延長你的小狗壽命，一定要給他吃好的」。

(中時電子報)