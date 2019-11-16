國民黨20202大選不分區立委名單出爐，引起黨內大反彈，黨中央昨召開臨時中常會，但外界點名的八百壯士中華協會理事長吳斯懷仍入列穩居第四，再度引發爭議。據悉，吳斯懷之所以未被換， 理由除了黨主席吳敦義要顧及國民黨軍警系統鐵票外，還有基於軍中倫理，不得不保吳斯懷在名單上。

《ETtoday新聞網》報導，吳斯懷除了有黃復興黨部系統力保外，吳敦義當初競選黨主席時，黃復興黨部更是全力相挺，因此，吳如真撤換掉吳斯懷，恐遭批忘恩負義，更會流失國民黨軍警系統的鐵票，所以吳不得不保吳斯懷在名單上。

《鏡週刊》也報導，國民黨不分區關於「國防軍事」名單，依慣例都是由國民黨黃復興黨部負責提送推薦書。此次提名的原始名單中，除了吳斯懷（中將）外，還有季麟連（上將）及丁北辰（少將）2名退役將。但基於倫理及年齡平衡，由吳斯懷出任。

但在名單曝光，吳因親中色彩濃厚惹議，國民黨提名小組與黃復興高層溝通後，按照倫理，改由季麟連取代，沒想到季因某些緣由遭到停權，且吳也無意願退出。而另一人選丁北辰因為官階低於吳斯懷，基於軍中倫理不能替代，所以最後還是只能選擇吳斯懷。

(中時電子報)