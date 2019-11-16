黨主席吳敦義致詞。（姚志平攝）

吳敦義與郝龍斌握手致意。（姚志平攝）

國民黨今舉行中央委員會全體會議，行使不分區立委名單同意權，排在第14名的黨主席吳敦義表示，2020選舉總統要贏、國會過半，廢掉不公不義的法律。（林縉明攝）

吳斯懷現身拜票。（姚志平攝）

國民黨中央委員會全體會議今行使不分區立委候選人提名同意權，34名不分區提名人輪流上台自我介紹1分鐘，排在第4名的吳斯懷表示，只要反對蔡英文、下架民進黨，願意海納百川，以下架蔡政府的民進黨為最主要工作。排在第14名的黨主席吳敦義則喊出國會達到60席，重新奪回立法院長，讓韓國瑜未來施政更順利，並把不公不義法律廢掉，促進兩岸和平發展。

吳敦義於自我介紹時表示，一生黨政經歷歷練完整，願意用過去充實的訓練為國民黨奮鬥，首要任務除韓國瑜當選總統，同時國會要拿下60席，讓國民黨奪回立院龍頭，必須要有經驗的人擔任立法院長，共同努力重返執政，把不公義的法律廢除，拚經濟繁榮均富、兩岸和平發展，好的總統也需要好的立法院長。

受到外界質疑親中立場的吳斯懷說，為對抗蔡政府，跟隨軍公教警在街頭三年多，只要反對蔡英文，下架民進黨的力量，海納百川一起努力，振興中華、驅逐台獨，捍衛中華民國。

吳斯懷強調，捍衛中華民國並非蔡英文口中的中華民國台灣，所以下嫁蔡政府的民進黨是最主要工作，全力捍衛中華民國。

不分區排名第2名的葉毓蘭說，出來競選是因為過去學公共政治，追求公平正義，最近民進黨倒行逆施，違反公平正義，爭權就是為了奪利，願意承擔終止惡行邪惡的責任，懇請給予機會。

(中時 )