世界棒球12強賽6強複賽，中華隊今（16）日上午11時與澳洲隊交手，教練團推出旅美的胡智為先發，打線也做了變動，中心打者王柏融、陳俊秀未先發，改由胡金龍、朱育賢取代，王威晨回到第1棒，捕手由高宇杰擔任。

中華隊先發名單（後攻）：

第1棒 王威晨（三壘手、左打）

第2棒 林哲瑄（中外野手）

第3棒 胡金龍（左外野手）

第4棒 林泓育（指定打擊）

第5棒 朱育賢（一壘手、左打）

第6棒 林立（二壘手、左打）

第7棒 張志豪（右外野手、左打）

第8棒 王勝偉（游擊手）

第9棒 高宇杰（捕手）

先發投手 胡智為 （右投）

澳洲隊先發名單（先攻）

第1棒 甘納利（右外野手）

第2棒 坎普（左外野手）

第3棒 葛萊德寧（三壘手）

第4棒 偉德（游擊手）

第5棒 威特菲爾（中外野手）

第6棒 迪安東尼歐（指定打擊）

第7棒 休斯（二壘手）

第8棒 薩瑟蘭（一壘手）

第9棒 迪桑米格爾（捕手）

先發投手 茹茲克（右投）

(中時電子報)