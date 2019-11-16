湖人「小皇帝」詹姆斯16日受訪時，除了替自己好友「甜瓜」安森尼加盟拓荒者感到興奮，更難得說到自己的退休計畫，「我距離退役還很遙遠，我跟湯姆布雷迪是同一類人，我會打到自己完全打不動為止！」即將年滿35歲的詹皇表示。

布雷迪是美式足球(NFL)老牌四分衛，生涯拿過6次超級盃冠軍、4次獲選超級盃MVP，儘管已經42歲，新球季仍然帶領新英格蘭愛國者挑戰王位，這是他生涯連續第20個球季，看來詹姆斯想跟布雷迪看齊，恐怕還有很長的路要走。

提到自己好友安森尼加盟拓荒者，詹姆斯說：「安森尼顯然還能很好適應這個聯盟，他只是一直等待適合自己的機會！其實我一度懷疑安森尼可能真的失去回到NBA的可能性，我想每個人都曾這樣懷疑過，包含他自己也可能這樣想過。」

「我總是希望安森尼能得到機會，上季他的名字跟湖人聯繫在一起，我就特別希望他可以來，畢竟當時我們飽受傷兵困擾，」詹姆斯說，「不管因為什麼原因，最後他並未加盟湖人，但看到他現在還是得到機會了，我仍替他感到開心。」

湖人16日坐鎮主場迎戰前教頭華頓領軍的國王，這是華頓被湖人開除後，首次回到史坦普中心，詹姆斯賽前先替華頓消毒，「上季的情況相當複雜，華頓已經盡全力做到最好，我們上季的糟糕成績，絕對不是華頓一個人的責任。」

(中時電子報)