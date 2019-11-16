蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與前行政院長賴清德16日上午都到土城參加立委參選人吳琪銘聯合競選總部成立大會，讓土城假日藝術廣場擠滿人潮，三人先後上台，除細數吳琪銘政績，還有中央政府豬瘟防堵、減稅等政績，都不約而同舉香港近來發生的事件，要求現場民眾一起守護台灣民主主權。

蔡英文說，中央政府過去兩年多打下基礎，今年陸續看到成績一項一項出來，蔡英文的團隊從行政院到立法院，都是最認真、最有經驗、最有魄力、最有決心的團隊。

蔡英文強調，近幾年國際情勢起起伏伏，但台灣穩定成長，他接手後，從連續三季負成長，至今一路正成長，還是亞洲四小龍之首，除了國際投資至今已有7000多億，連台積電都要在台南投資一兆元，美國政府也鼓勵企業到台灣投資，未來最少會有十年的成長，國家收入會更多。

蔡英文強調，台灣可以這樣經濟發展、投資增加，就是因為台灣是民主自由的社會，有民主、有自由，社會才會穩定，人才才會集中，守護國家、守護主權，民主自由才守得主。

蔡英文說，為何香港人要上街頭，就是因為主權不在香港人手上，台灣的主權在2300萬人手上，主權要一代一相傳，也呼籲1月11日一起去投票。

(中時 )