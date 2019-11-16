國民黨不分區名單昨再度更動，台南市黨部主委謝龍介從原本的11名延至15名，唯一不變的是始終位居黨主席吳敦義的下一位，謝今天上午在三中全會上表示，從昨天到今天有很多朋友勸他退出不分區名單，也有很多韓粉這樣主張，暗諷「黨要有誠信」，他會再考慮兩三天是否退出不分區。

針對不分區排名往後延到安全名單邊緣，台南市黨部主委謝龍介昨天發聲明指出，若自己明年當選立委，將宣布參選國民黨主席，未來會研修黨章，支持韓國瑜總統兼任黨主席「救黨救國」。

國民黨今天召開三中全會對不分區立委名單行使同意權票，謝龍介稍晚及時趕到，他致詞時說，期盼明年選舉國會能實質過半，協助韓總統執政，透露從昨天到今天早上有很多朋友勸他退出不分區名單，也有很多韓粉做這樣的主張，但是他想要考慮兩到三天，因為黨的誠信與互信很重要，大家都要承擔

謝龍介重申自己明年1月11日投完票後，就要參選黨主席，因為黨需要改造，也需要共同來努力。他說，能理解吳敦義很努力，吳在中央黨部，他在台南籌款，黨內有很多對吳不公平說法，應該還吳敦義公道，因此「我退出，若黨的名次能過半的話，他會很慎重思考有無需要做這方面的考慮」。

(中時 )