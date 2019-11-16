星宇航空於昨日發佈了機上安全影片，製作團隊斥資台幣3000萬，運用3D動畫技術打造出的「星宇宇宙」，媲美皮克斯動畫效果，觀看次數已逾28萬，不少人更是留言讚爆「星宇航空是太陽系之光」、「這是被航空耽誤的動畫公司」、「超猛！像在看電影」、「敲碗等續集」。

星宇航空於15日，發佈機上安全影片，話題十足，甚至被網友評斷為「最強機上安全影片」。影片的製作團隊運用3D動畫技術打造出「星宇宇宙」，還創造出一群生動的「星際旅客」，像是星宇機器人「蛋寶」、長相像背包的「背包客」、熱愛音樂的「雷鬼咖」及「腸客」等角色來擔任飛安的宣傳大使，讓大家印象中無趣的宣導影片變得生動有趣，還能學到飛安知識。

除此之外，影片曝光後，精美的動畫效果，讓不少人眼睛為之一亮留言表示，「這是被航空公司耽誤的動畫公司吧！」、「很厲害！連小朋友都被吸引全部看完了！有認真學到安全知識。」、「星宇航空是太陽系之光」、「超猛！我很認真看完，平常都沒在看機上安全影片的」、 「星宇航空有考慮出這個卡通原創影集嗎？期待」、「原以為長榮跳現代舞已經夠前衛了，但星宇又讓我開了眼界」。

甚至還有網友看完以後，被影片中的角色圈粉，「還以為在看皮克斯動畫片！還有那位空服員小姐姐太讓人戀愛了吧？」、「空服員好正！想搭」、「想要影片中角色的週邊商品」。

「各位旅客請準備好登機證及護照，即將準備登機。」

(中時電子報)