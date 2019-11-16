韓國瑜今日行程。（圖片摘自韓國瑜官方Line）

新北韓粉注意！國民黨總統參選人韓國瑜將今（16日）到新北，以「國政領航、新北傾聽之旅」走訪新北各地，預計所到之處又將颳起一陣韓流！

韓國瑜今日在新北的行程，先是下午3點10分將在樹林體育輪椅公園暢談體育政策，接著4點半要出席韓國瑜與陳明義聯合競選總部成立大會，6點40分則是韓與林金結聯合競選總部造勢大會。韓國瑜將發揮母雞帶小雞效應，助新北立委候選人打贏2020選戰，讓國民黨重返榮耀！

(中時電子報)