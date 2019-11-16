香港反送中示威至今已長達6個月，警民衝突逐漸升高，但多數店家遭砸、公設遭毀，無辜民眾亦傳遭示威波擊受重傷、甚至身亡。《德國之聲》「衝突區」主持人塞巴斯蒂安日前訪問香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐時，向她詢問示威暴力已逐漸走向失控並讓民眾安全受威脅時，邵嵐眼神飄移，遭塞巴斯蒂安質問「你甚至不能看著我，譴責這種非人道的行為」？

香港反送中示威至今已長達6個月，警民衝突逐漸升高，但無辜民眾亦傳遭示威波擊受重傷。《德國之聲》「衝突區」主持人塞巴斯蒂安日前訪問香港大專學界國際事務代表團發言人邵嵐時，向她詢問示威暴力已逐漸走向失控並讓民眾安全受威脅時，邵嵐眼神飄移，遭塞巴斯蒂安質問「你甚至不能看著我，譴責這種非人道的行為」。

《德國之聲》訪談節目「衝突區」（Conflict Zone）7日訪問邵嵐時，塞巴斯蒂安（Tim Sebastia）立刻直問「如果你們認為港警使用暴力是不對的，為什麼示威者使用暴力就可以」，邵嵐表示，她不覺得抗議者使用暴力是有意圖攻擊任何人，相信他們使用暴力的目的只是為了保護自己而已，因為他們目睹了警察毫無理由毆打抗議者。

塞巴斯蒂安接著質問「勇武派」向警局投擲汽油彈，「這可不只是以牙還牙」，並在指出一連串暴力行為。但邵嵐說，她認為這麼做是有正當性的，原因在於示威者已經意識到，進行和平示威已經無法讓政府對我們訴求做出回應，他們是用暴力的手段，表達對警察使用暴力的憤怒。

塞巴斯蒂安質疑她所答，稱「這是隨機暴力」，邵嵐也同意，但也強調無論如何應該嘗試用和平方式來呼籲政府回應，但不認為示威者已經失控了。塞巴斯蒂安再問「你們為什麼不站出來說『夠了，停止暴力』呢？」，邵嵐表示我們抗議者之間有一個共識，就是內部不能分裂，在這過程中不能去批評抗議的任何過程，「儘管他們使用暴力有升級，也可能會造成一點傷害」，不過我們還是對我們的行為會事後討論的。

#HongKong student activist @jooeysiiu on #dwZone



Tim Sebastian: "Why don't you stand up & say: enough with the violence?"

Joey Siu: "One of the principals among the protesters is about no splitting and no condemning any of our protesters." pic.twitter.com/KZRav7lTnC — DW Conflict Zone (@dw_conflictzone) November 9, 2019

塞巴斯蒂安接問，與此同時，你們也殺了任何人─一個無辜的路人或一個警察，這場示威就結束了，國際社會對你們的聲援與支持就馬上徹底消失，你們願意承擔這風險嗎？「你們甚至都不會公開站出來，表達對暴力的反對？」雖然邵嵐承認暴力升級與暴力場面，會引發國際社會的擔憂，但面對塞巴斯蒂安再問「你們已經做過頭了，這不重要嗎」，邵嵐眼神飄移，並回答「我認為最重要的是要如何讓港府負起責任並回應我們的訴求」。

雖然邵嵐一再強調和平手段是解決香港唯一出路，但塞巴斯蒂安反駁「你所代言的示威者，在毆打那些只是想法與你們不同的人」，再以一名與示威群眾持反對意見的人，在其大喊「我是中國人」就被毆打，「你們就是這樣訴求民主的嗎？」邵嵐雖說這並非理想的，但我們不譴責；塞巴斯蒂安直言，「你們毫無原則，如果這種毫無人性的暴行，你都不譴責，你甚至不敢看著我的臉然後說一句『我譴責這種不人道的行為』？」

本周反送中抗爭爆發多起衝突，除了香港中文大學淪為警民對峙的「戰區」外，據《南華早報》報導，這周有3名無辜民眾捲入衝突受重傷，其中一名70旬清潔工因頭部砸磚已確定死亡，另一名遭潑油點火的民眾、以及遭催淚彈波擊的15歲兒童仍在加護病房中。

(中時電子報)