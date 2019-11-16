前行政院長游錫堃列名民進黨不分區安全名單，劍指2020立法院長寶座。游錫堃今天在「台灣國家永續發展」論壇致詞演說指出，2000年後台灣已經有意識要變成正常國家，但喊了快20年都沒有前進，因為美國沒支持沒辦法前進，但是現在情勢不一樣，「2020要是選得好，我們要力促『台美建交』。」

游錫堃表示，現階段台美建交有三個機會，首先是美國總統川普勇於打破現狀，只要是符合美國國家利益的事情他都敢做。他撕毀了《北美貿易協定》、《美韓貿易協定》、《中程導彈條約》、TPP，川普聯條約都敢撕毀，更不用說兩岸關係只是美國的政策而已，「我覺得跟台灣建交是符合美國的國家利益。」

游錫堃接著表示，川普內閣多有很多友台派人士，包含副總統彭斯、國務卿龐培歐、白宮顧問納瓦羅以及新任國安顧問博明對對台灣都很友善，我們可以看到川普政府裡面大部分都友台。

游錫堃進一步表示，美國參、眾兩院對台灣也很友善，通過了《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》、以及每一年的《國防授權法》，還有進展中的《台北法案》，這些都是友台法案。他補充說，美國現在很關心跟台灣斷交的邦交國，「但是我覺得美國與其關心別人跟我們斷交，美國跟我們建交就不一樣了。」

游錫堃總結指出，中美雖然是貿易衝突，但其實是政治價值觀衝突，中國沒有民主改革開放，美國就不會跟中國好。2020這一戰是台灣永續發展的關鍵戰役，這場如果輸了就輸了，贏了台灣與民主就繼續，台美建交就有機會，尤其美國最信任的就是蔡英文，如果蔡英文贏了，台美關係會更好。

此外，針對是否確定角逐立院龍頭寶座，游錫堃受訪表示，總統大選跟國會改選非常重要，勝就民主成，敗就台灣亡；能否擔任院長則是要尊重立法院的決定，不是想做就可以做。

(中時 )