金門金寧鄉一家KTV門口發生凌晨鬥毆，造成多人輕、重傷事件，涉嫌行凶全部在押的蔡姓等6名男子，已經檢方以殺人未遂等偵結起訴，由法院接押審理。

檢方指出，今年9月15日凌晨於金寧鄉一家KTV前，被告蔡某等6人因敬酒與陳姓、辛姓男子等5人發生衝突，竟分持球棒、鋁管等物追打陳某一行，並朝其等頭、胸等致命部位直接攻擊。

陳、辛2人不支倒地昏迷，但仍遭持續攻擊，其中蔡某更騎重型機車2次衝撞輾壓倒地的辛男，另名被告黃某也以火燙的烤肉架猛砸陳男頭部，致陳男等人受傷送醫急救。

金城分局獲報火速趕到現場，檢察官訊後認被告蔡某等人涉殺人未遂罪嫌重大，且有逃亡之虞，而向法院聲請羈押。法院僅就2名蔡姓被告部分裁准，但經檢察官抗告，福建高等法院金門分院撤銷發回，全部更裁羈押禁見。檢察官並持續擴大蒐證，日前全案偵結起訴，移審法院也續接押。

檢方強調，該案在警方第一時間出動快打部隊，獲得迅速處理，金門地檢署檢察長洪家原十分重視，除由檢察官適時提起抗告，促請法院重裁羈押外，也指示警方對轄內各易滋事的處所，強化巡邏查察治安勤務，希望有心人勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )