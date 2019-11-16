「2019秋季台中國際旅展」即日起到18日在台中世貿登場，台中市知名五星級餐券全員到齊，都打出超低破盤價搶攻尾牙與年終團聚餐飲商機。（馮惠宜攝）

年底聚餐、年假旅遊撿便宜，即日起到18日在台中世貿登場的「2019秋季台中國際旅展」看準國人新春期間愛團聚吃美食，5星飯店業者也加入戰局，紛紛趁著旅展期間推出超殺優惠，尤其多家業者線上線下結合，場內賣餐券，也自闢網路旅展同步攬客，讓遠地消費者動動手指就能搶優惠。

由台中世貿舉辦「秋季台中國際旅展」今年邁入第19年頭，今年共規劃了近300個展位，223家國內外廠商齊集，主辦單位還規劃了一元旅遊商品競標活動，現場許多大型旅行社打出預購國外行程現省20％。國內旅遊部分，其中天成飯店集團打出，加入[email protected]免費抽價值五萬元，還有超殺優惠台北、嘉義聯合住宿券最低1.2折起。

值得一提的是台中市知名五星級餐券全員到齊，都打出超低破盤價搶攻尾牙與年終團聚餐飲商機。其中台中林酒店森林百匯假日下午餐券買4送1；印月創意東方宴個人獨享平日個人午餚套餐450元，買現金10000元贈藝鴨三吃1隻。

另，新天地餐飲集團平日聯合餐券組10張旅展優惠價6250元，平均每張625元。裕元花園酒店溫莎咖啡廳自助午／晚餐券10張一組每張680元(原價968元)。台中金典酒店超值聯合餐券，一套兩張只要1998元，現場還有每日限量50組「買十送十」特賣活動。台中亞緻大飯店平日午晚異料理套餐餐券，一套10張只需5300元。

(中時 )