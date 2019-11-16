新北市與橫跨歐亞9個危機管理網城市夥伴，於11月14、15日在菲律賓共同出席2019危機管理網會議(Crisis Management Conference 2019)，進行為期2日研討交流會議，主題為「國際百雅尼漢(Bayanihan)：災難面前的團結(Unity in the Face of Disasters)」，百雅尼漢意旨社區團結與合作的精神。
本次會議由菲律賓馬尼拉大都會經濟發展委員會(MMDA)Sec. Danilo Delapuz Lim主席主持，新北市消防局黃德清率隊參與年會，並分享新北市的科技防災成果，包含有智慧防災、防災教育與緊急救護等智慧系統，和參與城市馬尼拉、東京、首爾、新北市、臺北市、新加坡、雅加達、吉隆坡、烏蘭巴托、布魯塞爾等9個國家、10個城市相互交流，會議尾聲聚焦國際城市團結，圓滿落幕。
新北市政府有鑑於國際交流的重要性，於2010年始積極爭取加入會員城市，並參與日本東京每年防災演習，於去(108)年3月正式成為會員並獲2018主辦權，而今年新北市是第1次以會員身分出席危機管理國際會議，消防局長黃德清特別針對這近年來運用雲端科技，打造智能安全城市所作的努力進行報告與經驗分享交流。
本次國際會議繼去(107)年新北市首次主辦2018危機管理網會議，消防局不斷提升新北防救災與災害搶救能力，並持續與國際城市多邊救災交流，且這幾年有許多智慧緊急救護作為與防救災創新作法，市府團隊累積危機管理經驗，黃德清局長特別向各城市分享新北市全災型智慧化指揮監控中心(EDP)、淡水滬尾VR-3D防災教育館、現代化119、緊急應變指揮學院(ERCA)、緊急救護智慧系統等成果，與會人員相互經驗分享，汲取各國的寶貴經驗及建立更綿密的情感，以推動國際救災支援與合作，精進新北市危機管理政策與措施。
黃德清說，這次危機管理會議與國際共享新北市災害防救領域的成果，再次加深各城市彼此夥伴關係，更拓展全新的災害防救領域與國際交流平臺，獲益良多，有信心精進新北救災能量，促使災害防救科技大躍進。
危機管理網(Network for Crisis Management)由日本發起成立，2002在東京第一次舉辦，爾後，由各會員國輪流舉辦。CMC會員(以城市為單位)，共有14國家、15個城市參與；透過各國經驗交流共同提升災害防救實務運作專業能力，並培養危機管理人才與強化彼此的危機管理能量。
(中時電子報)
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