新北市與橫跨歐亞9個危機管理網城市夥伴,於11月14、15日在菲律賓共同出席2019危機管理網會議(Crisis Management Conference 2019),進行為期2日研討交流會議,主題為「國際百雅尼漢(Bayanihan):災難面前的團結(Unity in the Face of Disasters)」,百雅尼漢意旨社區團結與合作的精神。

本次會議由菲律賓馬尼拉大都會經濟發展委員會(MMDA)Sec. Danilo Delapuz Lim主席主持,新北市消防局黃德清率隊參與年會,並分享新北市的科技防災成果,包含有智慧防災、防災教育與緊急救護等智慧系統,和參與城市馬尼拉、東京、首爾、新北市、臺北市、新加坡、雅加達、吉隆坡、烏蘭巴托、布魯塞爾等9個國家、10個城市相互交流,會議尾聲聚焦國際城市團結,圓滿落幕。

新北市政府有鑑於國際交流的重要性,於2010年始積極爭取加入會員城市,並參與日本東京每年防災演習,於去(108)年3月正式成為會員並獲2018主辦權,而今年新北市是第1次以會員身分出席危機管理國際會議,消防局長黃德清特別針對這近年來運用雲端科技,打造智能安全城市所作的努力進行報告與經驗分享交流。

新北市消防局長黃德清在這場國際會中報告分享新北市近年來運用雲端科技,打造智能安全城市提供經驗交流。(讀者提供/吳家詮傳真)

本次國際會議繼去(107)年新北市首次主辦2018危機管理網會議,消防局不斷提升新北防救災與災害搶救能力,並持續與國際城市多邊救災交流,且這幾年有許多智慧緊急救護作為與防救災創新作法,市府團隊累積危機管理經驗,黃德清局長特別向各城市分享新北市全災型智慧化指揮監控中心(EDP)、淡水滬尾VR-3D防災教育館、現代化119、緊急應變指揮學院(ERCA)、緊急救護智慧系統等成果,與會人員相互經驗分享,汲取各國的寶貴經驗及建立更綿密的情感,以推動國際救災支援與合作,精進新北市危機管理政策與措施。

黃德清說,這次危機管理會議與國際共享新北市災害防救領域的成果,再次加深各城市彼此夥伴關係,更拓展全新的災害防救領域與國際交流平臺,獲益良多,有信心精進新北救災能量,促使災害防救科技大躍進。

危機管理網(Network for Crisis Management)由日本發起成立,2002在東京第一次舉辦,爾後,由各會員國輪流舉辦。CMC會員(以城市為單位),共有14國家、15個城市參與;透過各國經驗交流共同提升災害防救實務運作專業能力,並培養危機管理人才與強化彼此的危機管理能量。

2019危機管理網會議(Crisis Management Conference 2019),於11月14、15日在菲律賓為期2天研討交流會議。(讀者提供/吳家詮傳真)

