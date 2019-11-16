新北市汐止一名年約50歲的廖姓男子，今日上午在在汐止中正路與公園路口的菜市場，因細故與48歲的楊姓男子發生口角衝突，甚至互毆，沒想到廖姓男子突然持刀攻擊楊男。

救護人員到場後，發現楊男胸口及頸部都有刀傷，立刻將人送醫，經搶救後並無生命危險，警方也當場把動手砍傷人的廖男帶回派出所釐清案情。

(中時 )