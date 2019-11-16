口角衝突變砍人 汐止菜市場1名男子身中2刀 12:062019/11/16 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 廖姓男子(白衣)與楊姓男子(藍衣)在汐止一處菜市場發生糾紛，沒想到廖男竟遲到將楊男砍傷，所幸送醫後並無生命危險。(新北市汐止分局提供／張睿廷新北報導) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止一名年約50歲的廖姓男子，今日上午在在汐止中正路與公園路口的菜市場，因細故與48歲的楊姓男子發生口角衝突，甚至互毆，沒想到廖姓男子突然持刀攻擊楊男。 救護人員到場後，發現楊男胸口及頸部都有刀傷，立刻將人送醫，經搶救後並無生命危險，警方也當場把動手砍傷人的廖男帶回派出所釐清案情。 (中時 ) #男子 #汐止 #菜市場 #衝突 #口角 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市議員李明賢到汐止為李永萍站台 19:432019/11/12 政治 擔憂美陸衝突！日外相外相談及「修昔底德陷阱」 22:012019/11/12 國際 中大台灣學生會備150機位供台生返台 台生考慮返台讀書 18:292019/11/13 財經 蔡英文至汐止秀峰市場掃街造勢 強打經濟牌 19:342019/11/13 政治 港抗爭無法平息 警：不能承諾不開槍 21:462019/11/13 兩岸 蔡英文輔選小雞 汐止掃街強打經濟牌 21:402019/11/13 政治 影》港男與示威者口角遭數十人圍毆 滿臉是血 20:212019/11/14 兩岸 連里長家也敢偷！機靈家犬即刻救援 14:142019/11/15 社會 台北市議員戴錫欽到汐止 力挺立委參選人李永萍 20:062019/11/15 政治 泰籍移工疑酒後口角 毆死同鄉 08:282019/11/16 社會 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 正妹獻初夜秒被甩 男友譙：胸小沒先講 - 社會 妻幫他戴綠帽 男怒做17次洩憤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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