新華社報導，由中國電力建設集團參與投資建設的印尼蘇門答臘島西海岸明古魯燃煤電電廠首台機組11月15日正式併網發電。預計項目年發電量大約14億度，未來將投入商業運營。

印尼投資協調委員會相關負責人阿古斯表示，明古魯燃煤電廠專案拉動了當地經濟快速發展。他認為，該項目具有投資示範作用，將吸引更多的投資者前來投資。據介紹，明古魯燃煤電站是明古魯省首個火電專案，也是明古魯省目前最大在建外資項目。

(旺報 )