印尼陸資電廠開始發電 10:592019/11/16 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新華社報導，由中國電力建設集團參與投資建設的印尼蘇門答臘島西海岸明古魯燃煤電電廠首台機組11月15日正式併網發電。預計項目年發電量大約14億度，未來將投入商業運營。 印尼投資協調委員會相關負責人阿古斯表示，明古魯燃煤電廠專案拉動了當地經濟快速發展。他認為，該項目具有投資示範作用，將吸引更多的投資者前來投資。據介紹，明古魯燃煤電站是明古魯省首個火電專案，也是明古魯省目前最大在建外資項目。 (旺報 ) #投資 #項目 #電廠 #印尼 #建設 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果今年市值 飆增4千億美元 04:102019/11/12 全球財經 凱基權證玩權放送 買權證抽iPhone 04:102019/11/12 證券．權證 美股旺季到 搶賺年終消費財 04:102019/11/12 投資理財 長虹建設砸8.25億元 插旗林口住商土地 14:102019/11/12 財經 部分擔保貸款憑證上月驚跌 垃圾債市 風險警報大響 04:102019/11/13 全球財經 花大錢買豪宅有缺失 熱褲辣妹狀告國泰建設 14:292019/11/14 社會 群創回台投資 創單一廠商之最 04:092019/11/15 焦點新聞 獲利灌水、肥手指再現？! 04:092019/11/15 證券．權證 2020國家卓越建設獎 報名 04:092019/11/15 產業．科技 《航運股》高鐵30年期公司債完募，創企業發行最長年期紀錄 09:432019/11/15 財經 國際熱門新聞 趕盡殺絕！美司法部長一句話 華為設備恐拆了 - 國際 失蹤3個月！美國小屋發現屍體 確認為台灣北科大留學生賴致愷 - 國際 不敢對眼！示威港青接受德媒專訪 慘遭電爆 - 國際 超級粉絲！威廉洩漏凱特祕密 - 國際 9歲天才大學快畢業 要攻電機博士 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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