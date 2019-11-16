中央社報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，美國與中國周五將以電話方式繼續貿易談判，他並提到兩國已就協議細節取得進展。目前雙方正試圖敲定第一階段貿易協議。

路透社報導，羅斯接受福斯財經新聞網（FoxBusiness Network）專訪時也說，美國與中國最終同意第一階段貿易協議的可能性非常高。

但羅斯表示，目前還不清楚第一階段協議何時能定案。此前原本訂在本月的談判最終期限，已隨智利取消主辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會而破滅。而且美國下月又將對中國輸美商品加徵關稅。

羅斯表示：「現在我們只剩下最後的細節了。」

美國下一波對中國進口商品加徵關稅預計12月15日實施。當被問及目標是否在那之前達成貿易協議，羅斯並沒有回答。

他指出：「也許現在我們會再次感到失望，如果是這樣的話，總統已經明確表示，他很樂意看到我們能夠加徵關稅的情況。」他還說，川普尚未指示預計12月加徵的關稅措施有任何改變。

羅斯說道：「從現在到15日還有很多時間。」

(旺報 )