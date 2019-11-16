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國民黨不分區立委名單出爐後引起各界譁然，社會大眾對於名單內容議論紛紛，黨主席吳敦義在各方壓力下，名單一改再改，最後在昨日臨時中常會後推出最新名單，但最新名單的內容卻依舊有爭議。

而這起名單風暴明顯影響總統參選人韓國瑜的選情，根據艾普羅最新民調顯示，韓國瑜的支持度明顯減少，不表態人數創新高，國民黨的政黨支持度也嚴重下滑，重挫國民黨2020大選選情。

對此，韓粉在臉書上痛批，好不容易韓國瑜在民調上開始追趕蔡英文，卻因為吳敦義這個「豬隊友」提出的不分區名單，造成政黨支持度一落千丈，吳敦義這種操作擺明就是不想讓韓國瑜贏！韓國瑜提出不錯的人選通通沒納入、故意跟韓國瑜作對！

其他網友也表示「吳敦義真的很噁心」、「不分區名單這樣搞真的會害死韓國瑜」、「吳敦義辭黨主席」、「如果名單真的這樣提，KMT完蛋了」、「自私自利吳敦義下台」、「老吳不下台 ，KMT不會好」、「KMT年輕世代，别灰心，多向柱柱姐學習，該起來好好幹事了。團結一致把吳轟下台吧！真是跟王金平一樣白賊義！」

(中時電子報)