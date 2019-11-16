民進黨不分區立委名單敲定，前行政院長游錫堃名列安全名單，劍指2020立法院長寶座。總統蔡英文今天受訪表示，主要是希望不分區名單有一些政治資深的人參與其中，未來黨團在決定立法院長人選有多一些選項，並沒有明確允諾游出任立院院長。

蔡英文說，提名過程中，中央黨部有其佈局，也是希望立院黨團屆時決定支持的立法院長人選能夠有多一些選項。她強調，並沒有明確允諾游出任立院院長，畢竟這還是立院黨團要決定的事情。

蔡總統日前邀集各派系要角至總統官邸討論不分區名單，卻沒有邀請行政院長蘇貞昌，遭解讀為「蘇卡游」失敗。蔡英文解釋說，主要是邀請大家到她那邊繼續溝通，蘇院長因為公務繁忙就沒有邀請，他也沒有特別堅持的事情，蘇院長與游院長都是資深前輩，有自己的想法，但都是本於大局著想，並沒有私人問題。

深陷炒房疑雲的韓國瑜陣營反擊蔡英文年輕時買賣土地沒有申報，蔡英文回應說，15筆資料在她擔任兩個不同公職之間的時間，前面申報過了、後面也有申報，申報都很清楚，他們質疑這塊土地是很多人共同持有了很長一段時間才處分掉，沒有炒作土地問題。「更何況，上次選舉國民黨質疑過了，我們也提供完整資訊。癥結在於韓市長要對於社會的質疑要講清楚，重提無效的質疑可以不必了。」

(中時 )