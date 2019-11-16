台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲16日在宜蘭表示，國民黨提出的不分區立委名單明顯與社會脫節，民進黨的不分區名單，雖然不好說是派系分贓，但明顯是由派系所決定，他認為不分區立委名單應該要盡量與社會連結，要有多元性並注重專業性。

柯文哲16日再度前往宜蘭，陪同無黨籍宜蘭立委參選人黃定和到南方澳市區向民眾拜票尋求支持，在回答媒體詢問有關引發爭議及討論的各黨不分區立委名單問題時，柯文哲先是笑了笑說，他有點不方便再批評其他政黨了，但接著又說，國民黨一開始是「又老、又紅」，雖然做了調整，但還是與社會脫節。

至於民進黨的不分區名單，柯文哲說，他不好說是「派系分贓」，但實際上就是由派系所決定的；柯強調，政黨提出不分區名單，原則上還是要盡量與台灣社會連結，要有多元性、注重專業性。

對於「一邊一國黨」傳出打算要將正在保外就醫的前總統陳水扁列入不分區立委名單中，柯文哲的反應是：「可以嗎？他不是還在保外就醫中？」柯還說，他一直認為陳水扁的問題在2016年就應該要處理掉，一直讓扁處於保外就醫的狀態，法律會失去尊嚴，這不是很好，我們也變成「不正常國家」。

記者追問說，陳水扁目前的身體狀況還適合保外就醫嗎？柯文哲當場愣了好幾秒鐘，才尷尬地表示，當年扁是符合保外就醫狀況才出來的，是典型的身心症，因為情緒問題對身體造成很大的損傷，當時的確要將扁「弄」出來，不然真的會死在裡面。

至於陳水扁現在的狀況，柯文哲說，他要先撇清責任，他現在不是陳水扁的醫生，沒有負責陳水扁的健康狀況，與自己無關。

(中時 )