內頁收錄13張美景攝影作品。（台鐵局提供）

鐵道迷看過來！台鐵局精心策畫的「2020年移動的風景」鐵道月曆，收錄13張珍貴列車行駛美景的攝影作品，11月21日下周四正式對外販售。台鐵局表示，本次是以彩繪列車為主題，數量不多，僅限量1000份，預計吸引喜歡鐵道、旅遊的民眾前往搶購。

台鐵年度月曆發表向來為各界所期待，每年推出都能夠吸引民眾熱烈迴響。「2020年移動的風景」鐵道月曆，嚴選全台各地曾經或正在路線上行駛的彩繪列車，具體呈現列車移動之美，列車、美景相得益彰，每張均為高畫質的絕佳作品。

台鐵局附業營運中心副總經理李永生表示，鐵道月曆每年都會推出一款新月曆，而且主題都不同，2020年是以彩繪列車為主，攝影師選擇最好的角度拍攝，將車子與風景最美的畫面呈現在月曆中。

封面以蒸汽火車之王DT668拉開序幕，內頁為台鐵局與日本鐵道觀光紀念締結友好、觀光局台灣自行車節以及林務局國土生態綠網的保育工作等一系列彩繪列車的絕美攝影作品。

「2020年移動的風景」鐵道月曆全台限量發行1000份，每份售價250元，自11月21日上午10時開始販售，民眾可至台鐵夢工場旗艦店、松山店、南港店、花蓮店、台東店、鳳山店、台鐵便當本舖購買。

(中時 )