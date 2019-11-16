國民黨不分區名列第17名的張顯耀缺席提名人自我介紹，張顯耀趕抵中央黨部時稱，沒有接到開會通知，願對中央委員致歉。（林縉明攝）

國民黨今天中央委員會行使不分區立委名單同意權投票，投票前安排每位不分區提名人上台介紹一分鐘，排在第17名的張顯耀缺席，有委員認為張未到不受尊重，拒絕替不分區名單背書；但也有挺張的中央委員抗議張未到不願投票，張直到即將結束投票前趕到場。張解釋，事前沒有接到開會通知，是媒體告知馬上趕來，願跟中央委員致歉。

不分區立委提名人自介完畢後，有挺張顯耀的中央委員，起身抗議張未到不願投票，黨副主席兼秘書長曾永權解釋，事前已通知張，要他來做1分鐘報告。

張顯耀表示，抱歉因為沒接到開會時間、地點通知，直到媒體告知馬上趕過來，在此向大家致意，或許因為他是在最後一刻遞補上名單，黨中央這兩天忙碌而沒被通知到。

對於被中央委員誤解，張顯耀說，不會感到委屈，任何地方做任何事他都幫忙，過去做過甚麼事都看得到。對國民黨而言最重要是經濟跟兩岸，尤其是九二共識很重要，我們應該做新的論述接地氣，兩岸要溝通協商，國民黨只要百分之百公開透明，民眾就會相信國民黨可以解決經濟及兩岸問題。

張顯耀強調，2020選舉是中華民國終局之戰，勝選關鍵就是團結，拿出真心國民黨一定有機會，現在有能力處理兩岸經濟問題，唯有國民黨重新執政。

(中時 )