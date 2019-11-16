◎塗鴉vs.廢墟 飆出打卡熱點

謝孟勳等一群年輕塗鴉客組成「逃亡計畫」塗鴉團隊，3年前闖進千越大樓探險、塗鴉，還直言「這兒根本就像廢墟、鬼屋」。沒想到，有千越大樓產權人看上他們的塗鴨彩繪，邀請團隊進駐創作，以塗鴉藝術將廢墟改造變成取景、打卡熱門地點。

◎彩繪稻田正夯 在地活廣告叫好叫座

彩繪稻田正夯！台南市今年好米季活動與時下超夯LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」合作彩繪稻田，從國慶日至10月27日活動期間，吸引3萬5000人次湧入參觀，連假日小農市集也約有2萬8000人次造訪；雲林縣斗南鎮農會同樣於國慶連假推出的「白爛貓」彩繪稻田，4天就吸引2萬人次朝聖，都成功為地方賺進觀光財。

◎桃園花彩節登場 大溪打頭陣 絕美花海迎賓

2019桃園花彩節登場，大溪展區展期從9日至17日，以百年李騰芳古宅為背景，有20公頃大面積花海、10款創意花卉圖騰、8米寬的花田舞台。假日期間安排展演活動、農場體驗DIY、鄉村小旅行，帶領民眾親近農村生活。

◎智慧觀光平台 愛遊嘉義帶你玩

嘉義市與廠商合作，選定飯店為據點，打造「愛遊嘉義」平台，合作的30家旅館業者將安裝Kiosk互動機台，平台提供中英日韓等多國語言，讓外國觀光客用熟悉的語言認識嘉義，旅客只要透過機台操作，就能取得相關旅遊資訊。市長黃敏惠指這項計畫串聯旅館、商圈、伴手禮和觀光產業，讓便利友善的智慧觀光打頭陣拚經濟，遊客也玩得更智慧、更easy。

◎台中花毯節 玫瑰星球吸睛

台中市觀旅局指出，花毯節展區占地1.8公頃，主裝置「玫瑰星球」從上午9時至下午4時，每整點動態呈現小王子與玫瑰相逢場景，還有「權力國王」、「慾望商人」、「虛榮男爵」等花卉裝置，已成打卡熱點，展期至12月1日止。

◎秋冬遊金山 來趟溫泉之旅

新北市金山區擁有豐富溫泉資源，每年秋冬之際，吸引許多遊客慕名而來，隨著時序入冬，金山區公所打造一系列共遊行程，包括溫泉湯屋、健走、露營等，邀請民眾攜家帶眷，規畫一趟金山之旅，共度美好假期。

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(中時電子報)