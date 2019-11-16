國民黨總統參選人韓國瑜，因親民作風、草根形象深獲基層選民喜愛，擁有大批「韓粉」。有人捕捉韓與副手張善政，在基隆舉辦青年座談會時，面對年幼孩童與弱勢民眾的表情，大讚：「仁者之心，胸懷天下。」上千網友感動不已，大讚這就叫「苦民所苦」。

網友在臉書社團「韓家軍」發文，附上兩張照片寫道：「仁者之心， 胸懷天下。圖一是張副總統在基隆廟口，碰到喜歡張副總統的弟弟，要求合照。圖二是韓總統在基隆青年座談會時，有一位發展較遲緩的年輕人和他對話，韓總統自然流露出關懷及不捨的表情。」

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1100個讚、近百則留言與數十次分享。

網友紛紛回應：「堅定支持韓國瑜、張善政」、「用心關懷，得愛得民心」、「民心必勝，人心在韓，韓因此必勝！國瑜配善政，國善政瑜。韓風也，韓流之光」、「選賢與能，莫忘世上苦人多」、「誰才是真正苦民所苦，人民眼睛都看著」、「仁者為王」。

(中時電子報)