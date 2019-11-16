中華隊確定要打明年「6搶1奧運資格賽」，中華棒協透露，比蹇時間是在明年4月1日至5日，連打5天。中職聯盟會長吳志揚今（16）日表示，開賽時間很尷尬，除了旅外球員徵召不易，中職31年球季的賽程也不好配合，他說：「棒協事先並未問中職，不然告訴選訓委員會也好，委員都是專業棒球人。」

吳志揚認為，既然是在台灣打，主辦國應該就要有地主優勢，要考慮到組訓的問題，時間也可以往前挪個1、2周，否則4月初各國職棒都已開打，旅外選手為了個人前途，不太可能配合徵召，對中華隊的實力會有影響。且比賽連續打5天不僅太累，投手也不易安排，中間應可排休兵日。

目前在分工方面，中職負責中華隊的組訓，主辦賽事則由棒協處理。吳志揚說，返台後1周內就會召開體育署、中職、棒協三方會議，檢討這次世界12強賽中華隊的相關事宜。

對於奧運資格賽的問題，國際棒壘球總會（WBSC）則表示，12強賽之後的各洲資格賽與最終資格賽相關事宜，最晚會在大阪舉行的WBSC年會中宣布，也就是都還可以協調，年會將在11月19日至22日舉行。

(中時電子報)