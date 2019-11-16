Too Hard To Guard 💪 pic.twitter.com/t023dUEAZo — Houston Rockets (@HoustonRockets) November 16, 2019

無視外界持續看衰「MVP連線」哈登、韋斯布魯克兩人聯手威力，哈登16日全場狂轟44分，其中包含末節獨拿17分，帶領火箭111比102力退溜馬，除了斬斷溜馬4連勝，也讓火箭悄悄拿下6連勝，目前9勝3敗續居西區第2位置。

儘管溜馬主控布羅格登首節就因腰傷復發，只能提前退場治療，溜馬仍靠沙波尼斯、麥克奈爾、麥克戴摩等人火力，一路緊咬比分不放，打完前3節，溜馬僅以79比80落後地主火箭，根本無須懷疑，接下來就換哈登出面主宰戰局了。

因為哈登末節先發上陣，隨即展現得分破壞力連拿12分，帶領火箭打出一波誇張14比3猛攻，也讓火箭擴大領先到兩位數以上，雖然溜馬仍未放棄，可惜麥克勒摩最後1分24秒3罰俱中，泰森錢德勒也補籃命中，火箭帶走勝利。

哈登全場投26中13，含三分球投14中6，罰14中12，除摘44分，更有5助攻、8籃板、4抄截，麥克勒摩也替火箭貢獻21分，韋斯布魯克17分、8籃板及6助攻；溜馬則以沙波尼斯18分、13籃板表現較佳，麥克戴摩也拿18分。

(中時電子報)