隨著外送行業大肆盛行，持續有層出不窮的外送軼事登上論壇，不變的中心主旨就是「互相尊重」，才能讓外送行業、整體外送環境更進步。近日有位外送客人上網表示，點完外送餐點後，沒多久手機卻莫名響起，響一聲即掛斷，還連續打來「7通」皆如此。讓他一度懷疑是騷擾電話…沒想到真相令他傻眼，直搖頭感嘆外送員「心態素質」。

該客人近日將遇到一件外送不快的事情分享在臉書《爆廢公社二館》上，他表示，平常都會體恤外送人員辛勞，所以會自行下樓取餐，替他們省去上5樓的麻煩。不料卻在這次外送經驗中感到外送員的自以為是，為他們著想卻硬生生被拿來擺自己一道，令他「哭笑不得」。

原PO透露，這次送餐如同繼往，當餐點快送達時有系統通知。忽然，電話響起一聲後掛斷，前前後後電話共響起7次，依舊都是響一聲秒掛，令原PO相當不解。（圖摘自爆廢公社二館）

原PO透露，這次送餐如同繼往，當餐點快送達時有系統通知。忽然，電話響起一聲後掛斷，他心想或許是外送員來了，於是準備下樓查看。在這過程中，前前後後電話共響起7次，依舊都是響一聲秒掛，令原PO相當不解。到樓下後，果真是外送員到了。

他見外送員便詢問他，「請問你在趕時間嗎？為什麼電話都響一聲就掛掉？還連續7次？」

外送員大方地回，「我以往都是這樣子，客人都會出來找我拿餐。」

這讓原PO很不解，繼續問道，「如果我認為是騷擾電話報警或不理，你不就得等一兩個小時？」沒想到這句話竟讓外送員直接怒了，竟回「那我如果一家家都打，電話費不就浪費一大堆，再加上我電信的問題沒辦法打電話。」

說到這邊，也讓原PO開始火大，他向外送員表示「那你可以不用做外送，我體諒你們外送員，所以沒有輸入樓層，自己下樓取餐。你至少要打聲招呼說你是外送員，而不是一打秒掛。」

由於爭論不止，外送員仍面不改色，向原PO說「那先生你今天有要取餐嗎？如果沒有我要回報公司。」原PO也不是省油的燈，他回說「當然要取餐啊，你可以回報公司，我也會回報說我要取餐但外送員不給我餐點。」

此時外送員察覺到了是自己理虧，默默地將原本拿出來的手機收了回去。並向原PO道歉。

原PO不禁感嘆，自己為別人多想一點，卻得到這樣如此沒有禮貌的回饋，直搖頭。不過原PO表示，他不會檢舉該名外送員，畢竟還是賺辛苦錢，但是他希望，「在給外送員尊重時，也能受到該有的尊重」。

(中時電子報)