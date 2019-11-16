國民黨總統參選人韓國瑜因換屋累計「6買5賣」交易紀錄，卻被惡意抹黑質疑是在炒房，台北市長柯文哲16日表示，房價高是整體的政策問題，個人方面只要是在合法範圍內去買賣房賺錢，沒什麼好批評的。

韓國瑜陣營15日公布26年來的房產交易內容，先後買了6間賣5間，有4間更是賠錢賣出，卻被惡意抹黑是在炒房；柯文哲16日表示，只要將過程交代清楚就好，只要不犯法，要怎麼買賣房是人家的事，何況房屋仲介也是一項行業。

柯文哲進一步表示，台灣的炒房的確是個問題，當年「無殼蝸牛運動」的房價所得比是8，沒想到2、30年後卻變成了16，以前是不吃不喝8年才能買房，現在卻變成16年，無殼蝸牛運動的結果是「越運動房價越高」。

柯說，房價問題是整個政策要去解決，至於個人，只要是在合法範圍內去買、賣房，賺了錢是本事，沒什麼好批評的。

對於有人藉此批評韓國瑜是「假庶民」？柯文哲說，不用故意裝庶民，自己與陳佩琪夫妻兩人之前都在當醫生，醫生有一定的收入，雖然不是非常有錢，但也不會裝自己是窮人。至於蔡英文本來就是有錢人家的小孩，韓國瑜則是娶到好妻子，李佳芬的娘家本來就有錢，都可以開雙語學校當然不會是窮人，很多事情自然就好。

(中時 )