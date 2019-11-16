大陸互聯網巨頭騰訊在娛樂事業有新動作，消息人士透露，騰訊正與潛在聯合投資方，洽談向法國媒體公司Vivendi收購全球音樂巨頭環球音樂集團（Universal Music Group）部分股權。

香港信報16日引述外媒報導指出，騰訊已經接觸包括高瓴資本、新加坡基金GIC Pte在內的潛在投資者。騰訊計劃牽線收購環球音樂集團10％股份，目標是在未來幾個月內落實收購。報導稱，Vivendi於8月宣布正在向騰訊洽售環球音樂集團10％的股份，對這家全球最大音樂公司的估值達300億歐元。

知情人士表示，騰訊正考慮以大約10億歐元債權融資來幫助實施收購，其餘收購資金可能會通過股權融資籌措。不過，談判仍在進行並可能破裂，因此尚未做出最終決定。

環球音樂是全球最大唱片公司，旗下歌手有Lady Gaga、Taylor Swift、Drake和Kendrick Lamar。該公司2019年上半年收入增長19％，為Vivendi貢獻44％收入。另外，Vivendi計劃進一步向其他潛在合作夥伴出售環球音樂少數股權。

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