中國人民銀行16日發佈2019年第三季度中國貨幣政策執行報告，報告強調，要繼續實施好穩健的貨幣政策，創新和完善金融宏觀調控，加強逆週期調節，同時堅決不搞「大水漫灌」。注重預期引導，防止通膨預期發散。

新浪財經報導，報告提到，人行將繼續保持定力，把握好政策力度和節奏，加強逆週期調節，加強結構調整，妥善應對經濟短期下行壓力，堅決不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣M2和社會融資規模增速與名義GDP增速相匹配。同時，按照「因城施策」的基本原則，落實房地產長效管理機制，不將房地產作為短期刺激經濟的手段。

下一步，人行將繼續做好LPR報價和運用工作，引導和督促金融機構合理定價，進一步打破貸款利率隱性下限，疏通市場利率向貸款利率的傳導管道，並抓緊研究推出存量貸款利率基準轉換方案。

報告指出，當前大陸經濟運行總體平穩，總供求大體平衡，不存在持續通膨或通縮的基礎。預計進入2020年下半年後，翹尾因素對大陸PPI的影響將小於2019年且更加穩定，CPI受食品價格上漲的衝擊將逐步消退，兩者間的差距有望趨於收窄。

人行表示，下一階段，穩健的貨幣政策保持鬆緊適度，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，穩定經濟主體的通膨預期，促進總體物價水準保持在合理區間運行。

報告強調，在中國國務院金融穩定發展委員會的統一領導下，人行要打好防範化解重大金融風險攻堅戰，健全地方金融監管協調機制，推動落實防範化解重大金融風險攻堅戰行動方案，堅持在推動高品質發展中防範化解風險，有序推進結構性去槓桿，防範金融市場異常波動風險，精準有效處置重點領域風險。

(工商 )