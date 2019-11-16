行政院副院長陳其邁16日上午出席2019美濃白玉蘿蔔還有好豆季活動，對於國民黨不分區名單被外界指有染紅，他說，那個名單有去中國聽訓的退將，也有支持香港暴警打學生的，看起來名單也沒什麼改變，換湯不換藥，還是有一點那種「統一無法擋」的味道，民眾自有公評。

至於是否對台灣的國安產生憂心，有幾個人看起來感覺已經當選了？陳其邁說，政黨提出不分區名單，還是要兼顧台灣社會主流的一些想法，假如提名意識型態相當濃且支持統一候選人，可能會悖離一般台灣社會民眾主流的想法，不過，也許他們為了拉攏極端的選民，拉攏特定的統派團體，他們有一些不同策略考量，這個也超我的程度的理解範圍。

談到屏東的1席不分區立委，他說，這3位立委都非常優秀，當時是為了要協調選區減1席立委的困難，所以就有協調3人，1人擔任不分區立委，這個協調中間也許有一些波折，但最後中央黨部考量還是有保留一席不分區給屏東縣協調的原則下，尊重此結果。

陳其邁指出，民進黨立委蘇震清過去在立法院，不論服務或問政，他本來就超越屏東北區的範圍，他的服務處就設在屏東市，他也非常熟悉屏南，相信以他過去在立法院的表現，相信也能獲得屏南的支持，這一點他們支持中執會的決議。

(旺報 )