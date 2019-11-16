國民黨今天召開第20屆三中全會，針對不分區立委提名進行同意權投票，黨內有中央委員醞釀對包含黨主席吳敦義等8人投下不同意票，投票結果出爐，被列為標靶的人選中，唯獨前陸委會副主委張顯耀未過關。
依據國民黨不分區立委提名辦法規定，不分區立委被提名人如經中央委員全體會議出席人1／2以上不同意者，即取消資格。
今天共有189人行使同意權，其中唯獨張顯耀未過關，有106人投下不同意票，達過半95人門檻。這份經同意名單18日前送黨主席吳敦義核定，之後再送到中選會登記。
(中時 )
國民黨今天召開第20屆三中全會，針對不分區立委提名進行同意權投票，黨內有中央委員醞釀對包含黨主席吳敦義等8人投下不同意票，投票結果出爐，被列為標靶的人選中，唯獨前陸委會副主委張顯耀未過關。
依據國民黨不分區立委提名辦法規定，不分區立委被提名人如經中央委員全體會議出席人1／2以上不同意者，即取消資格。
今天共有189人行使同意權，其中唯獨張顯耀未過關，有106人投下不同意票，達過半95人門檻。這份經同意名單18日前送黨主席吳敦義核定，之後再送到中選會登記。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。