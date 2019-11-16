台中市政府副市長令狐榮達（左二）、土屋俊亮副知事（左三）、北海道議會日台親善議員會和田敬友會長（右三）等共同主持剪綵開幕。（陳世宗攝）

台日各界慶祝北海道廳投資台中並設立據點推展觀光，力促台日交流。（陳世宗攝）

日本北海道廳為加強對台交流，推廣北海道食品與觀光！16日假台中市朝馬商圈開設「北海道物產咖啡館」；由副市長令狐榮達、土屋俊亮副知事偕北海道議會日台親善議員會和田敬友會長等共同主持開幕，慶祝北海道廳投資台中並設立據點推展觀光，促進台日交流。

「北海道物產咖啡館」是由日本人經營的台中咖啡店，店內可享用日本三明治，並販賣北海道物產及提供北海道觀光情報；不定期舉辦北海道觀光說明會，提供喜愛北海道的人可以交流的場所。北海道土屋俊亮副知事偕北海道議會日台親善議員會和田敬友會長、藤沢副會長、吉田副會長、武藤店長等，共同主持開幕。

令狐榮達表示，北海道廳依據106年在台中大遠百的成功銷售經驗，選擇人口與經濟發展均具優勢的台中市設立「北海道物產咖啡館」，委託日本企業「Hokkaido Information Center」在台開設公司行號(日台國際顧問有限公司)投資經營，足見日本對中市消費實力深具信心。

台中市政府副市長令狐榮達（左）贈送紀念品給北海道廳土屋俊亮副知事（右）。（陳世宗攝）

令狐榮達指出，台中市2020年將主辦台灣燈會、世界蘭花展及世界大學高爾夫錦標賽等國際盛會，歡迎北海道組團到台中市觀光旅遊、投資考察，認識這個交通便捷、文藝氣息濃厚，也是精密機械重鎮的城市；期待土屋俊亮副知事一行人發揮影響力，除協助行銷2020台灣燈會外，更期盼屆時組團來台中參觀燈會，促成更多合作交流的機會。

台中市政府經濟發展局表示，由北海道廳委託日本企業「Hokkaido Information Center」在台開設日台國際顧問有限公司投資經營的「北海道物產咖啡館」，提供日本北海道餐飲與旅遊觀光最新資訊，讓台中市民不用出國也能品嚐道地北海道物產製作而成的咖啡與餐點，更歡迎全國民眾到本市秋紅谷景觀生態公園、國家歌劇院與逢甲商圈觀光遊憩時，踴躍到「北海道物產咖啡館」體驗北海道風情，品嚐道地北海道美食。

(中時 )