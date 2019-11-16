中美貿易戰期間，美國對中國資通訊大廠華為進行全球圍堵，今年5月中旬更將華為列入實體清單，勒令美國企業不准與華為做生意與輸出技術，但美方之後發布臨時許可，將華為制裁日期延至11月19日。如今傳出，美商務部可能再對華為延長6個月的臨時許可。

紐約時報報導，美國商務部對華為的臨時許可將於11月19日到期，據兩位接近核心決策層的知情人士透露，美國商務部很可能將許可繼續延長6個月。換言之，如果延期成行，華為旗下手機將可繼續接收谷歌對Android的安全更新，直到明年5月份，另外，美國農村地區的營運商也能繼續和華為做生意。

不過，這些手機僅限於今年5月中旬美國「實體清單」公布前獲得認證的手機，華為的Mate 30系列並不在其中。這款手機在海外市場並未預裝谷歌GMS，使用者需要自行下載APK。

此前，美國商務部部長羅斯曾經表示，他們收到了260份與華為進行業務往來的企業申請，多數都可以獲批。

(工商 )