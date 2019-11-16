玉山銀行高層先前要求員工交出健保卡，供玉山診所虛報健保費。該詐領案調查結果近期出爐，共計虛報35人，詐領金額達59萬元。健保署要求追回款項，並終止診所的特約資格。至於刑事責任，則交由嘉義地檢署處理。

今年8月，玉山銀行雲嘉南區總經理遭民眾檢舉，要求下屬交出健保卡，交給在嘉義開設玉山診所的親友詐領健保費。健保署發現後，隨即展開調查，原僅發現虛報6萬多元，經過訪談35名員工後，發現詐領的金額高達59萬。

健保署違規查處室副組長董玉芸表示，近年來鮮少有醫療院所以蒐集健保卡的方式進行詐領。該診所數年前也曾詐領健保費，但此次以蒐集健保卡的方式虛報，已符合加重裁處的條件。健保署原計畫與診所停約，最終決定中止特約，詐領的款項也需全部繳回。

為避免類似事件發生，董玉芸呼籲民眾使用「健康存摺」APP，隨時查詢個人健康資料，一旦發現藥品被多報，就可向衛生單位檢舉。詐領案單靠外人較難察覺，需仰賴當事人的積極行動。

(中時 )