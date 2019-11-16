拉力房車會師海岸山脈。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

為促進地方觀光產業並推廣體育運動，由台東縣東河鄉、延平鄉公所共同協辦，「2019 UCRA華盟拉力賽」延平東河站16日登場進行2天賽事，16日上午從延平鄉鸞山村開跑，行經東河鄉東23縣道，至尚德村龍山宮集結折返，全長約15公里，百輛拉力房車同場競技，吸引不少賽車迷前來朝聖。

東河鄉公所為推廣泰源地區觀光產業，舉辦了一連串活動，8月21日甫邀請日本KEY COFFEE INC董事長柴田裕，為北源村1株百年咖啡老樹的紀念碑揭碑。16日則跟延平鄉公所共同舉辦「2019 UCRA華盟拉力賽」，期盼用一連串的活動來打響知名度，吸引觀光前來。

這次2鄉共同協辦這次延平東河站拉力賽事，原定8月24日舉辦，因受白鹿颱風影響延期，卻絲毫不減參賽選手的熱情，有來自全台各地逾百輛拉力房車參與，其中不乏遠從台北、台中前來共襄盛舉的選手，前F1賽事主播羅賓哥(龔懷主)也帶攝影團隊前來採訪。

許多選手表示，雖然是第一次跑此路線，但此站道路平整、地形多變具挑戰性，極適合舉辦各種運動賽事，且沿途風景優美，賽後還可就近至泰源幽谷周邊及東海岸遊覽，欣賞無敵山海美景，非常愜意，紛紛建議主辦單位希望能將其納入例行賽站。

東河鄉長葉啟伸表示，東23線過去有著蓬勃發展的梅子加工產業，但隨著風災受損、農業轉型，這條道路也逐漸被遺忘，所幸近年在交通部公路總局、台東縣政府及鄉公所共同努力下修復，以及產業復甦、部落深度旅遊及運動觀光的風行，再度吸引遊客前來體驗山林；

葉啟伸強調，未來將繼續爭取經費推動東23線沿線的發展，包括尚德村龍山宮後山千年嘉苳樹遊憩區開發，並結合北源村百年咖啡古樹等景點，將東23連接台23打造成一條景觀廊道，在營造當地特色及省道台11的替代道路等願景下，帶動整個泰源地區觀光休閒產業。

(中時 )